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Türkiye
AA 04.05.2023 04:56

Çanakkale 4,2 büyüklüğünde deprem

Çanakkale açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çanakkale 4,2 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi Saros Körfezi'nde, saat 04.50'de, 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 

"Olumsuz bir durum yok"

Çanakkale Valiliği'nden deprem sonrasında açıklama yapıldı. 

Açıklamada, "Bugün saat 04.50'de Saros Körfezi, Eceabat merkezli 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup alınan ilk bilgilere ve yapılan taramalara göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesi kullanıldı.

 

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