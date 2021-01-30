Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 12:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü DEAŞ’ın propagandasını yapan şüpheli yakalandı
Adana'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddia edilen zanlının, merkez Yüreğir ilçesi Abdioğlu Mahallesi'ndeki adresini tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına alarak, cep telefonuna el koydu.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü
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