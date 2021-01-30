Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 11:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayak merkezlerinde son durum
[Fotoğraf: AA]
Hakkari Kayak Merkezi'nde kar kalığınlığı 144 santimetreye ulaşırken, Keltepe'de 5 santimetre ölçüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre; kar kalınlığı Hakkari'de 144, Kartalkaya'da 129, Palandöken'de 110, Yedi Kuyular'da 99, Uludağ'da 90, Haserek'te 80, Ovacık'ta 75, Davraz'da 72, Murat Dağı'nda 66, Ilgaz, Nemrut ve Sarıkamış'ta 56, Ergan ve Hazarbaba'da 50, Erciyes'te 45, Kartepe'de 36, Denizli'de 34, Elmadağ ve Çambaşı'nda 22, Yalnızçam ve Zigana'da 20, Mersivan'da 17, Yıldıztepe'de 16, Ladik'te 14 ve Keltepe'de 5 santimetre ölçüldü.
Etiketler: Kar Yağışı Kış Sporları
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