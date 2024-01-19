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Türkiye
AA 19.01.2024 15:25

TEM'de trafik kazası: Aynı aileden 3 kişi öldü

TEM Otoyolu Silivri mevkisinde hafif ticari aracın çarptığı otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

TEM'de trafik kazası: Aynı aileden 3 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Otoyolun Edirne istikametinde seyir halinde olan İ.B. yönetimdeki hafif ticari araç, Kınalı Gişeler mevkisinde belirlenemeyen nedenle E.Y. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak bariyere çarpan otomobildeki E.Y, D.Y. ve Ş.Y. hayatını kaybederken, ticari aracın sürücüsü İ.B. yaralandı.

TEM'de trafik kazası: Aynı aileden 3 kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü İ.B, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

TEM'de trafik kazası: Aynı aileden 3 kişi öldü

TEM Otoyolu'ndaki trafik, Karayolları ekiplerinin temizlik işlemleri ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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