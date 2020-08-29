Haber Giriş: Kaynak: İHA
TEM'de seyir halindeki araç bir anda alev aldı
[Fotoğraf: İHA]
TEM Otoyolu Esenler mevkiinde seyir halindeki hafif ticari araç bir anda alev aldı. Sürücü kendisini son anda dışarı atarak kurtuldu. Bir süre trafik oluşan otoyolda aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
İstanbul'da dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu Esenler mevkiinde hafif ticari araç yolda seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Dumanları fark eden sürücü aracı durdurarak araçtan kendini dışarı attı. Alevler bir anda metrelerce yükseğe çıktı.
[Fotoğraf: İHA]
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
TEM üzerinde kısa süreliğine trafik oluşurken, aracın çekiciyle kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: İstanbul TEM otoyolu araç yangınıSon Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 09:38
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