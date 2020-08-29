İstanbul'da dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu Esenler mevkiinde hafif ticari araç yolda seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanları fark eden sürücü aracı durdurarak araçtan kendini dışarı attı. Alevler bir anda metrelerce yükseğe çıktı.

[Fotoğraf: İHA]

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

TEM üzerinde kısa süreliğine trafik oluşurken, aracın çekiciyle kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

[Fotoğraf: İHA]