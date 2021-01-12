Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 08:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA, AA
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza
[Fotoğraf: DHA]
Esenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Trafik tek şeritten sağlanıyor.
Otoyolun Ispartakule mevkisi Ankara istikameti üzerinde yabancı uyruklu tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.
Kaza yerinde ekiplerin çalışması devam ederken otoyolda trafik tek şeritten sağlanıyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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