Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 07:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da kadın cinayeti
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki bir otelde 43 yaşındaki Ferdane K. isimli kadın ölü bulundu.
İstanbul Bayrampaşa'daki otelde resepsiyon görevlisi ikinci kattaki bir odadan çocuk ağlama seslerinin gelmesi üzerine yukarı çıktı. Kapıyı çaldığında kimsenin açmaması üzerine odaya giren görevli, Ferdane K'nin hareketsiz yattığını gördü.
Boğularak öldürüldüğü belirlendi
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, Ferdane K'nin iple boğularak öldürüldüğünü belirledi.
Kadının 3 yaşındaki çocuğu polis tarafından koruma altına alındı.
Cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Aynı otelde kalan ve kimliği tespit edilen şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Kadına Şiddet
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