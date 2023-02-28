Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı 03:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı
TEM Otoyolu'nda karşıya geçmeye çalışan bir kadın, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Trafik ışıkları ve yaya geçidinin bulunmadığı TEM Otoyolunda karşıya geçmeye çalışan Süheyla M'ye sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kazada Süheyla M. yaralandı, otomobil ise bariyerlere çarparak durabildi.
Hastaneye kaldırılan Süheyla M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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