Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 22:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta, saat 22.12'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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