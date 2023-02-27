Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 21:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da apartmanın çatısında yangın çıktı
[Fotograf: İHA]
Bursa'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı.
Yangın, Kemalpaşa Mahallesi Elmas Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede çatıyı sardı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere merdivenli araçla müdahale etti. Yangının söndürülmesi 1 saat sürdü.
Çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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