Yangın, Kemalpaşa Mahallesi Elmas Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede çatıyı sardı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere merdivenli araçla müdahale etti. Yangının söndürülmesi 1 saat sürdü.

Çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.