Söylediği 'Ali Baba' şarkısıyla hem yürekleri ısıttı hem de çocukları sevindirdi...

Kahramanmaraş'taki Abdülhamid Han Camii'nin emekli imamı olduğu öğrenilen Ömer Faruk Şirikçi, çocuklar için harekete geçti. Psikologlardan destek alarak çocukları nasıl mescide çağıracağını öğrenen imam Şirikçi, onlara söylediği Ali Baba’nın çiftliği şarkısıyla hem gönüllere seslendi, hem de çocukları bir nebze de olsa depremin stresinden uzak tutarak, onları mescide getirebilmeyi başardı.

Şiddetli travmayı biraz hafifletmek istediğini söyleyen Şirikçi, duygularını şöyle anlattı:

"Şehrimizin insanlarına hizmette sınır yok. Çocukları başımıza toplayalım, onları biraz avutalım istedik ama tabi yorgunluktan biraz da korkudan olsa gerek tedirgin davrandılar. Önce çocuklar gelmedi camiye. Davetimize pek iştirak eden olmadı. Bir yol bulalım, bir metot uygulayalım da, çocuklar için de hoş bir şey olsun istedim. Tabi bizi bu işe sevk eden İstanbul Aile Vakfı’ndan 3 tane gönüllü psikolog kardeşlerim aslında programı yapmak istediler. Benden de yardım istediler. Çocukları nasıl toplayabiliriz konusunda aslında onlara yardımcı olacaktım. Muvaffak da olabildik. Ben bir Kur’an’ı Kerim okudum, dua ettim. İlahi söyledim, tabi sonrasında çocuklara hitap eden bir şeyler söylememiz gerektiğine inanınca Ali Baba’nın çiftliği aklıma geldi."

"Çocukların yanında olmak asıl görevimiz"

Emekli imam, bugün yine çocuklar için şarkı söyledi. Camiye gelen çocuklara, hediyeler verildi, oyuncaklar dağıtıldı.

Şirikçi, en sıkıntılı günlerde çocukların yanında olmanın asıl görevi olduğunu söylüyor.

"İstedik ki bunlar hakikaten en sıkıntılı günlerinde bizi yanlarında görmüş olsunlar. Zaten din görevlilerinin de asıl görevi de bu. Yani doğumumuzdan ölümüze kadar biz bütün insanlığın yanındayız. Her zaman onların acı ve tatlı günlerini paylaşır durumdayız."

Haber: Atil Şanlıdağ