Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 20:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Molozlar kamyonlarla belirlenen alanlara taşınıyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalardan geriye molozlar kaldı. Enkazlardan toplanan molozlar, kamyonlarla belirlenen alanlara taşınıyor.
Depremlerde merkez Antakya ilçesindeki Akevler, General Şükrü Kanatlı, Cebrail, Cumhuriyet, Meydan, Emek, Gazi mahallelerinde zarar gören söz konusu yapıların bulunduğu alanlardaki moloz yığınları iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek belirlenen noktalara taşınıyor.
Enkazlardan çıkan değerli eşyalar ise güvenlik güçleri tarafından muhafazaya alınıyor.
Cebrail Mahallesi'nde de enkaz kaldırma çalışmaları ikinci gününde aralıksız sürüyor.
Söz konusu enkaz alanlarında özel harekat ve polis ekipleri de devriye görevini yürütüyor.
Etiketler: Kahramanmaraş Deprem
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