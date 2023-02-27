Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 19:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gölbaşı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 7,34 kilometre derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 27, 2023
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Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Gölbaşı (Adıyaman)
Tarih:2023-02-27
Saat:19:16:45 TSİ
Enlem:37.934 N
Boylam:37.576 E
Derinlik:7.34 km
Detay:https://t.co/aBsBWkGtxU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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