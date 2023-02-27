Küçükdalyan Mahallesi Yeşilova Caddesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki narenciye soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

İçerisinde plastik kasaların da bulunduğu depodaki yangına, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve deprem nedeniyle bölgede bulunan çevre illerden itfaiye ekipleri müdahale etti.

Arazöz ve iş makinelerinin de söndürme çalışmalarında kullanıldığı yangın, kontrol altına alındı.