Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 18:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 507 gram uyuşturucu, 14 sentetik ecza hap, 5 uyuşturucu hap, 2 tüfek ve 200 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 16 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Etiketler: Denizli Uyuşturucu
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