İçinde eğitmen pilot K.Ö. ve öğrenci Ö.K'nin bulunduğu eğitim uçağının bir motoru havadayken arıza yaptı.

Bunun üzerine pilot K.Ö, Keçiborlu ilçesi güneyindeki Senir Ovası'na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

İhbar üzerine olay yerine Süleyman Demirel Havalimanı kaza kırım ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eğitmen pilot ve öğrenci hafif yaralanırken, uçakta hasar meydana geldi.