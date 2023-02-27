Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 18:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Motoru bozulan eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı
[Fotograf: AA]
Isparta'da özel uçuş okuluna ait eğitim uçağı, bir motorunun bozulması nedeniyle araziye zorunlu iniş gerçekleştirdi.
İçinde eğitmen pilot K.Ö. ve öğrenci Ö.K'nin bulunduğu eğitim uçağının bir motoru havadayken arıza yaptı.
Bunun üzerine pilot K.Ö, Keçiborlu ilçesi güneyindeki Senir Ovası'na zorunlu iniş gerçekleştirdi.
İhbar üzerine olay yerine Süleyman Demirel Havalimanı kaza kırım ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Eğitmen pilot ve öğrenci hafif yaralanırken, uçakta hasar meydana geldi.
Etiketler: Isparta
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