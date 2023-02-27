Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 17:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir tekne denizde sürüklenmeye başladı. Ekipler tekneyi kurtararak Bodrum Marina'ya güvenle yanaştırdı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü(KEGM), Bodrum Kalesi önlerinde içerisinde kimse bulunmayan 15 metre uzunluğundaki bir teknenin sürüklenmeye başladığını açıkladı.
KEGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bodrum Kalesi önlerinde sürüklenen 15 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Bodrum Marina'ya emniyetle yanaştırıldı."
Bodrum Kalesi önlerinde sürüklenen 15 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Bodrum Marina'ya emniyetle yanaştırıldı. pic.twitter.com/X1lfaS6Y6f— KEGM (@kiyiemniyet) February 27, 2023
Son Haberler
- 18:02
- 18:09
- 18:02
- 17:48
- 17:51
Sıradaki Haber
Gaziantep'te depremde yıkılan binalarla ilgili 47 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz