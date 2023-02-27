Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te depremde yıkılan binalarla ilgili 47 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te yıkılan bazı binalarla ilgili soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 47'ye çıktı.
Gaziantep'te yıkılan binalara yönelik kusuru olan aralarında müteahhit, yapı denetim firması yetkilisi, mühendis, şantiye şefinin de olduğu şüpheliler hakkında soruşturma sürüyor.
Ekipler, düzenlenen operasyonda 85 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 47'si tutuklandı, 32'si hakkında adli kontrol uygulandı, 6'sı ise serbest bırakıldı.
Etiketler: Gaziantep Kahramanmaraş Deprem
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