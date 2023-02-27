Gaziantep'te yıkılan binalara yönelik kusuru olan aralarında müteahhit, yapı denetim firması yetkilisi, mühendis, şantiye şefinin de olduğu şüpheliler hakkında soruşturma sürüyor.

Ekipler, düzenlenen operasyonda 85 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 47'si tutuklandı, 32'si hakkında adli kontrol uygulandı, 6'sı ise serbest bırakıldı.