Prof. Dr. Aydın, üniversitelerin İç Hastalıkları Amfileri Binası'nda yaptığı basın açıklamasında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden sonra, beklenen İstanbul depremi nedeniyle üniversitelerindeki tüm binaların güvenlik seviyelerinin tekrar sorgulandığını belirtti.

Cerrahpaşa Yerleşkesi'nde halihazırda eğitim, araştırma, hasta hizmetleri ve yönetim binalarından oluşan yaklaşık 180 bin metrekarelik kapalı alanın kullanıldığını ifade eden Aydın, bunların bir kısmının tarihi özellikte bir kısmının betonarme bir kısmının da geçici çelik konstrüksiyon yapılardan oluştuğunu aktardı.

Son depremlerden sonra betonarme bina stokunun değerlendirilmesi amacıyla Rektörlük tarafından geçen hafta başında üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden oluşan bir heyetin görevlendirildiğini, Cerrahpaşa Yerleşkesi'ndeki tüm yapıların değerlendirildiğini dile getiren Aydın, "Yapılan değerlendirme neticesinde, tüm dahili ve cerrahi bilimleri içerisinde barındıran, toplam 17 ayrı binadan oluşan Monoblok binalar kompleksi ile Uğur Derman binası, yemekhane binası ve öğrenci yurt binalarının emniyetle hizmeti yerine getirecek güvenlik seviyesine sahip bulunmadığı ve bu binaların risk taşıdığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ana omurga yapısını oluşturan yaklaşık 105 bin metrekarelik kapalı alan hizmete devam edemeyecektir" diye konuştu.

Boşaltılacak birimler

Rektör Aydın, şu andan itibaren Acil ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Birimi haricinde sayacağı bazı birimlerin devre dışı kalacağını belirterek, "Dahili ve cerrahi bölümlere ait toplam 800 hasta yatağı, 32 ameliyathane, yoğun bakım, kemik iliği ve diyaliz üniteleri, karaciğer ve böbrek nakil merkezi, ayaktan sağlık hizmeti veren 117 birim ve ünite, ileri düzey robotik cerrahi merkezi, endoskopi üniteleri, ileri düzey girişimsel ve tanısal görüntüleme üniteleri ile birlikte tüm erişkin ayaktan ve yatan hasta kabulü ve tüm ameliyatlar durdurulmuştur" ifadelerini kullandı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin bundan böyle çelik konstrüksiyon yapılar, tarihi tescilli yapılar ve güvenlik riski bulunmayan betonarme yapılardan oluşan yaklaşık 75 bin metrekareIik kapalı alanda faaliyetlerine devam edeceğini aktaran Aydın, "Bu alanlar, kısa süre içerisinde düzenlenerek Cerrahpaşa'da kısıtlı da olsa ayaktan hasta hizmetine yeniden başlanacaktır. Acil, medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisi alanlarında sağlık hizmetleri, imkanlar ölçüsünde devam edecektir. Çocuk sağlığı ve hastalıkları, ayaktan ve yatan sağlık hizmetleri, bu durumdan etkilenmeyecek ve faaliyetlerine devam edecektir. Hastalarımızın yaşanan bu durumdan en az şekilde etkilenmeleri için ilgili kurumlar ile iletişim halinde gerekli tedbirler alınmaktadır" değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin eğitim ve sağlık hizmetinin kesintisiz devamı için gerek ulaşım gerekse koordinasyon açısından Cerrahpaşa Yerleşkesi yakınında bulunan, Yeşilköy'de Atatürk Havalimanı'na komşu Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin tamamının yapım amacına uygun şekilde geçici süreyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin kullanımına verilmesi konusunda görüşmeler yapıldığını söyledi.

"TOKİ tarafından yaklaşık 1 ay önce ihale ilanına çıkıldı"

Uzun bir süredir kamuoyunun gündeminde olan Yeni Cerrahpaşa Projesi'nde de önemli bir aşamaya gelindiğini belirten Prof. Dr. Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 220 bin metrekare kapalı alandan oluşacak 1. etap hastane yapıları inşası, TOKİ tarafından yaklaşık 1 ay önce ihale ilanına çıkılmış ve ihalesi de 28 Şubat 2023 tarihinde yani yarın gerçekleştirilecektir. Bu ihalenin sonucu ile birlikte mevcut yerinde inşa süreçleri başlayacak olan Yeni Cerrahpaşa Projesi tamamlandığında, şu anda ülkemizin en üst düzey tıp eğitim merkezi ve aynı zamanda QS sınıflamasına göre dünyada ilk 500 içerisine yerleşmiş olan Cerrahpaşa Tıp Fakültemiz, hak ettiği eğitim ve sağlık alanlarına kavuşmuş olacaktır. Böylelikle gelecekte Cerrahpaşa, kendi yerleşkesinde varlığını sürdürecektir."

Aydın, tıp fakültesinin uygulama alanı olarak kullanılan, üniversitenin diğer birimleri olan Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun yaklaşık 4 bin 500 öğrencisinin, bu süreçten etkileneceğine dikkati çekti.

Prof. Dr. Nuri Aydın, yaklaşık 500 öğretim üyesi ve yardımcıları, 1250 sağlık personeli, bin işçi ve 600 idari personel kadrosuyla hizmet veren Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin eğitim ve hasta hizmetlerinde en az aksama ile sürecin sonuçlanması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını kaydetti.

Haseki Kardiyoloji Enstitüsü Hastanesinin durumu

Benzer bir durumun Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden tamamen bağımsız çalışan ve diğer özel branş hastaneleri olan Haseki Kardiyoloji Enstitüsü Hastanesinde de yaşandığını anımsatan Aydın, şunları kaydetti:

"Az önce bahsettiğim gerekçelerle, 2 hafta önce ayaktan ve yatan hasta hizmeti durdurulmuştu. Bu hastanemiz için de ilgili mercilerden, geçici süreyle kullanılmak üzere Bahçelievler Devlet Hastanesinin uygun olan servisleri ve anjiyo üniteleri ile aynı ilçede yer alan İstanbul Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek hizmet binası talep edilmiştir. Halen kardiyoloji alanında Türkiye'deki en fazla sayıda tıpta uzmanlık öğrencisine eğitim hizmeti veren Haseki Kardiyoloji Enstitüsü Hastanesi, bu iki alan içerisinde yer alarak hizmetlerine devam edecektir. Kardiyoloji Enstitüsü Hastanesinin yeni binası ile ilgili süreçler de İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) nezdinde ilerlemektedir.

Cerrahpaşa'nın içine girdiği bu acil durum ve zorlu sürecin öğrencilerimizi, hastalarımızı ve çalışanlarımızı en az etkileyecek şekilde atlatılması için gereken tüm tedbirler, ilgili kurumlarla birlikte alınmaktadır. Ülkemizin içinden geçtiği bu zor günleri hep birlikte aşacağımıza ve yaralarımızı birlikte saracağımıza inancım tamdır."