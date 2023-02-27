Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 16:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-DHA
İzmir'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
[Fotograf: İHA]
İzmir'in Aliağa ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Aliağa Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan 1247 Sokak'taki geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.
Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Alevler tesisin yan tarafındaki konteynerlere de sıçradı.
[Fotoğraf: İHA]
Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yangın sırasında bir işçinin hafif yaralandığı öğrenildi.
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