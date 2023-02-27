Zonguldak Belediyesi'nde çalışan Bora Amasralı, Kahramanmaraş'ta günlerce enkazda arama kurtarma çalışmalarında yer aldı. Onlarca canın kurtarılmasında emek verdi.

Ancak depremin 92. saatinde 65 yaşındaki Hatice Çelebi ve 33 yaşındaki kızı Sultan'ın kurtarılma anı onda iz bıraktı.

"Çocuğumun sesinden sonra duyduğum en güzel sesti"

Enkaz altında kalan anne ve kızın sesini duydu, gözyaşlarına boğuldu. Sosyal medyada da yayınlanan o anlar tüm Türkiye'yi duygulandırdı.

Bora Amasralı yaşadıklarını TRT Haber'e şu sözlerle anlattı:

"92. saatin sonunda enkaz altında olan aileler ile konuştuğumda 'annem ve kız kardeşim misafir odasına yatıyordu' dedi, oraya doğru yoğunlaştık. Oradan ses aldık misafir odasına bir delik açınca içeriye seslendik 'sesimizi duyan var mı?' diye. Kız abi diye seslenmiş de dünyada çocuğumun sesinden sonra duyduğum en güzel sesti gayet mutlu olduk, daha profesyonel ekiplere söyledik 1 saat içinde aldılar."

"Ses duyunca içimizde umut doğdu, daha çok çalışmaya başladık"

Anne ve kızı kurtaran Bora Amasralı, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla memleketi Zonguldak'a döndü.

Amasralı, çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü söylese de bir ses duyunca umutlandıklarını ve daha çok çalışmaya başladıklarını vurguladı.