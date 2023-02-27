Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 14:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Depremde Malatya'nın üzerini toz bulutu kapladı
Malatya’da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sırasında yıkılan binalarla birlikte şehrin üzerine toz bulutu kapladı. O anlar kameraya yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Malatya’da saat 12.04’te 5,6’lık bir deprem daha meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre, 25 bina yıkıldı, 1 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi yaralandı.
Kentte cep telefonuyla çekilen görüntüde şehir adeta toz bulutuyla kaplanıyor.
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