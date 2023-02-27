Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen deprem, yerin yaklaşık 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin ardından 29 bina yıkılırken, 1 kişi hayatını kaybetti, 110 kişi ise yaralandı. 650 kişilik bir arama kurtarma ekibi yıkılan 2 binada çalışmalarını sürdürüyor.

Enkaz altından 32 kişi sağ olarak çıkarıldı.

"Yaralılardan 6’sı ameliyatta, 3’ü yoğun bakımda"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından son duruma ilişkin bilgi vererek bir kişinin kurtarılma anlarını paylaştı.

Açıklamasında,"Yaralılardan 6’sı ameliyatta, 3’ü yoğun bakımda. Her birine acil şifa, Malatya halkına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadeleri yer aldı.