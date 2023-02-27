Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1194 yaralının tedavisi devam ediyor
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 14 bin 543 hastadan 1194'ünün tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürerken, 13 bin 349'u taburcu edildi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalarak yaralanan depremzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.
Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak sevk edildikleri kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerinde tedavi altına alındı.
Bugüne kadar kente getirilen 14 bin 543 hastadan 13 bin 349'u taburcu edilirken, 1194 depremzedenin tedavisi sürüyor.
Etiketler: Kahramanmaraş Deprem İstanbul
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