Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da fahiş fiyat uygulayan emlakçı ve nakliyecilere ceza yağdı
Şanlıurfa'da fahiş fiyat uygulayan emlak ve nakliye işletmelerine yönelik denetimlerde 405 bin lira ceza uygulandı.
Şanlıurfa Valiliği'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen denetimlerin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Denetimlerde, 619 işletme denetlenmiş, 134 ceza tutanağı düzenlemiş, 405 bin lira para cezası kesilmiştir. Denetimler devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Şanlıurfa
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