Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 18:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı, 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]
İzmir açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın adalarına geçmek isteyen 29 düzensiz göçmen yakalandı, Türk kara sularına geri itilen 21 düzensiz göçmen de karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.
Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik botu hareketli lastik bot durdurdu. Bottaki 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Seferihisar ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Etiketler: İzmir Düzensiz Göçmenler
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