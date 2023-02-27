Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 21:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da depremde hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti yeni alanda yapılacak
Hatay'da, 6 Şubat'taki depremlerde yaşamını yitirenlerin kimliklerinin tespiti için yürütülen çalışmalar belirlenen yeni alanda devam edecek.
Hatay Valiliği, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara yönelik DNA örneği alma, kimlik teşhis ve kimliklendirme işlemine ilişkin duyuru yaptı.
Duyuruda, Narlıca Deprem Mezarlığında yapılan işlemlerin bugünden itibaren Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Girişi yakınında bulunan Hatay Adli Tıp Kurumu yanındaki konteyner hizmet alanında devam edeceği ifade edildi.
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