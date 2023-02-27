Kahramanmaraş'ta koordinatör olan Vali Varol ile Belediye Başkanı Sayan, Karacasu Geçici Konaklama Merkezi konteyner kentindeki Kocakaya'nın doğum günü olduğunu öğrendi.

Varol, Sayan ve Kızılay gönüllüleri, depremzede Kocakaya'yı sevindirmek için sürpriz doğum günü etkinliği hazırladı.

[Fotoğraf: AA]

Pastayla Ecrin'in 9. yaşı kutlandı, çevrede bulunan çocuklar da alkışlar eşliğinde 'İyi ki doğdun, mutlu yıllar sana' diyerek arkadaşlarının doğum gününü kutladı.

[Fotoğraf: AA]