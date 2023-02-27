Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 23:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'deki fabrika yangını kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.
Balçık Mahallesi Papatya Sokak'ta faaliyet gösteren plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye merkez ve ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın, ekiplerin 2 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Ekipler, fabrikada soğutma çalışması gerçekleştiriyor.
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