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Türkiye
TRT Haber-AA 05.03.2024 04:06

TEM Otoyolu'nda yayalara otomobil çarptı: 5 ölü, 1 yaralı

İstanbul Pendik TEM Otoyolu'nda seyir halinde bulunan otomobil, otoyoldan geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nda yayalara otomobil çarptı: 5 ölü, 1 yaralı

İddiaya göre saat 03.00 civarında Kurtköy Kavşağı Sultanbeyli istikametinde seyir halindeki Soner K’nin kullandığı otomobil, otoyoldan karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde aynı aileden olduğu öğrenilen Şükrü Okur, Muhammet Alihan Okur, Ecrin Okur, Melek Okur ile Fatma Gürsoy'un hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Otomobil sürücüsü Soner K. ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrası kapanan yol aracın çekici yardımıyla çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

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