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Türkiye
AA 05.03.2024 03:32

154 suçtan aranma kaydı olan firari Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de 154 suçtan aranma kaydı olan firari Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalandı.

154 suçtan aranma kaydı olan firari Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, yasadışı faaliyeti olan kişi veya kişileri tespit etmek, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkartarak faillerini yakalayarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, asayiş timleri ve JASAT dedektifleri tarafından hakkında 154 suçtan aranma kaydı bulunan E.A'yı yurt dışında kaçmaya çalışırken yakaladı.

Bu arada ekipler E.A. ile birlikte 20 suçtan aranma kaydı bulunan M.Ç'yi de gözaltına aldı.

İki şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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