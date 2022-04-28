Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 05:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
TEM otoyolunda kontrolü kaybeden sürücü su kanalına uçtu
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul İkitelli TEM otoyolu Edirne istikametinde bir araç kontrolden çıkarak su kanalına uçtu. Kazalı aracın içinde kimse bulunamadı.
İkitelli TEM otoyolu Edirne istikametinde meydana gelen kazada, seyir halinde olan otomobil kontrolden çıkarak otoyol kenarında bulunan su kanalına uçtu.
Otoyoldan geçmekte olan vatandaşlar kazayı itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede araç içinde kimseyi bulmadı.
Kontrolünü kaybederek bariyerlerden aşıp su kanalına uçan otomobilde maddî hasar meydana gelirken, kaza yerinde kimsenin olmadığı belirlendi.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili araştırmaları devam ediyor.
Etiketler: Trafik Kazası İstanbul Edirne
Son Haberler
- 06:08
- 06:03
- 05:49
- 05:41
- 04:40
Sıradaki Haber
Diyarbakır’da ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz