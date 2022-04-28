Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 04:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Diyarbakır’da ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda ticari taksi ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar ise hurdaya döndü.
Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu üzerinde bulunan Otogar Köprülü Kavşakta meydana gelen kazada, sürücüleri öğrenilemeyen ticari taksi ve otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazanın etkisiyle direksiyon hâkimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü refüjdeki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada, isimleri öğrenilmeyen 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle karayolunda kısa süreli aksama olurken, kazaya karışan araçlar çekiciyle götürülmesiyle polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Diyarbakır
Son Haberler
- 04:21
- 03:30
- 03:25
- 03:13
- 03:07
Sıradaki Haber
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları: 9 tutuklu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz