Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 03:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları: 9 tutuklu
[Fotoğraf: Getty]
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 kişiden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik 24-27 Nisan'da Gebze ve İzmit ilçelerinde düzenlenen üç ayrı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
Operasyonlarda 11 gram sentetik kannabinoid, 58 gram metamfetamin, 1 sentetik ecza, 2 hassas terazi, 1 av tüfeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 455 lira ele geçirildi.
Kullanmak için uyuşturucu satın aldığı değerlendirilen 6 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer 9 zanlı ise tutuklandı.
Etiketler: Kocaeli
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