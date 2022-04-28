İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde İbrahim Kalaycı'nın kullandığı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Alevleri fark eden sürücü, hemen otomobili kenara çekerek ailesi ile birlikte dışarı çıktı.

Çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yanan otomobil söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.