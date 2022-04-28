Polisten kaçarken kaza yaptı: Araçta silah ve uyuşturucu bulundu
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde denetim yapan polis ekiplerinden kaçan otomobil, minibüse çarparak durdu. Otomobilde yapılan aramada silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, kazada 2 kişi yaralandı.
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde H.Y.'nin kullandığı otomobil, denetim yapan polis ekibinin ''dur'' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Polis tarafından kovalanan otomobil, bir süre sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait servis minibüsüyle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi.
Kazada otomobilin sürücüsü H.Y. ve yanında bulunan bir kadın yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Araçta silah ve uyuşturucu bulundu
Otomobilde yapılan aramada, şarjörü dolu tabanca ile sigara paketi içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yapılan Genel Bilgi Taraması(GBT) sonucunda yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü H.Y.'nin ise suç kaydı nedeniyle aramasının bulunduğu öğrenildi.
Sağlık durumunun iyi olan 2 kişi gözaltına alındı.
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