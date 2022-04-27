Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 23:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da ''torbacı'' operasyonu
[Fotoğraf: Getty]
Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı.
Van'da Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
21-27 Nisan tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 52 gramdan fazla uyuşturucu ele geçirildi.
İki kişi hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 10 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
Etiketler: Van Narkotik Uyuşturucu
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