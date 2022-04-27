Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 23:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da metan gazından zehirlenen 4 kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, girdikleri kuyuda metan gazından etkilenen 4 kişi, kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde Kenan Can evinin yanında bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinin gider kuyusuna indi.
Can'ın metan gazından baygınlık geçirmesi üzerine kuyuya Taner Karaçin, İlkay Altındal ve Tuncay Altındal da indi.
Diğer 3 kişinin de baygınlık geçirdiğini gören yakınları, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen ekipler 4 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Gazdan etkilendiği belirlenen 4 kişi hastanelerde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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