Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 22:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara'da freni boşalan dolmuş ağaca çarptı: 5 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'nın Çankaya ilçesinde freni boşalan dolmuş ağaca çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde yokuş aşağı ilerleyen V.D. yönetimindeki dolmuş, freninin boşalması sonucu ağaca çarptı.
Kazada, dolmuşta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası Trafik
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