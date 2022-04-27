Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 21:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da minibüs otomobille çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs ile otomobil, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 25. kilometresinde çarpıştı.
Fehmi Kaplan olay yerinde yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan Halit Öz müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Trafik Kazası
Son Haberler
- 22:32
- 22:24
- 22:11
- 22:02
- 22:01
Sıradaki Haber
Eskişehir'de tedavi gören Ukraynalı, Müslüman oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz