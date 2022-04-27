Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi suçunun önlenmesine yönelik yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde 18 şüpheli tespit edildi.

24 adrese baskın yapıldı

Eş zamanlı 24 adrese yapılan operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adreslerde yapılan aramalarda, 20 cep telefonu, 17 sim kart, 1 hafıza kartı, 4 harddisk, laptop ve modem ele geçirildi.