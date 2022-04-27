Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 23:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da fabrika yangını
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Milas ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.
Bodrum-Milas kara yolu Kemikler Mahallesi mevkiinde bulunan bir şirkete ait fabrikada yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü.
Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.
Yangının elektrik aksamından çıktığı ileri sürüldü.
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