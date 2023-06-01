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Türkiye
TRT Haber, İHA 01.06.2023 17:16

TEM Otoyolunda bir üstgeçitte su borusu patladı

İstanbul Kağıthane'de peyzaj sulaması için üst geçitten geçirilen su borusu patladı. Yola akan su nedeniyle trafikte bazı araçlar yavaşlayarak araçlarını yıkadı. En çok zorlananlar ise motosiklet sürücüleri oldu.

TEM Otoyolu Nurtepe bağlantı yolunda peyzaj sulaması için üst geçitten geçirilen su borusu patladı. Borudan otoyola yağmur gibi su akmaya başladı. 

Ortaya çıkan görüntü sürücüleri şaşırttı.  Bazı sürücüler yavaşlayarak araçlarını temizlemek istedi, motosiklet sürücüleri ise yönlerini değiştirdi. Yaşanan ilginç anlar kameralara yansıdı. 

TEM Otoyolunda bir üstgeçitte su borusu patladı

“Nasıl geçeceğimi bilmiyorum”

Duruma tepki gösteren bir motosiklet  sürücüsü, “Üst geçit borularını yapmadıkları için su patlamış. O yüzden geçemiyoruz. Şu an nasıl geçeceğimi bilmiyorum. Kenarda bekleyerek geçmeyi düşünüyorum” dedi.

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TEM Otoyolunda bir üstgeçitte su borusu patladı
TEM Otoyolunda bir üstgeçitte su borusu patladı
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