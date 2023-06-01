TEM Otoyolunda bir üstgeçitte su borusu patladı

TEM Otoyolu Nurtepe bağlantı yolunda peyzaj sulaması için üst geçitten geçirilen su borusu patladı. Borudan otoyola yağmur gibi su akmaya başladı.

Ortaya çıkan görüntü sürücüleri şaşırttı. Bazı sürücüler yavaşlayarak araçlarını temizlemek istedi, motosiklet sürücüleri ise yönlerini değiştirdi. Yaşanan ilginç anlar kameralara yansıdı.

“Nasıl geçeceğimi bilmiyorum”

Duruma tepki gösteren bir motosiklet sürücüsü, “Üst geçit borularını yapmadıkları için su patlamış. O yüzden geçemiyoruz. Şu an nasıl geçeceğimi bilmiyorum. Kenarda bekleyerek geçmeyi düşünüyorum” dedi.