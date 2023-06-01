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Türkiye
DHA 01.06.2023 17:29

Tavuk entegre fabrikasında banda sıkışan işçi hayatını kaybetti

Bolu’da çalıştığı beyaz et entegre tesisinin canlı kabul bölümünde tavukları taşıyan banda sıkışan Recep Semiz yaşamını yitirdi.

Tavuk entegre fabrikasında banda sıkışan işçi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: TRT HABER Arşiv]

Saat 13.00 sıralarında Vakıfgeçitveren köyü mevkiinde bulunan bir beyaz et entegre fabrikasında meydana gelen oalyda fabrikada çalışan işçilerden Recep Semiz'in kıyafeti, canlı kabul bölümünde tavukları taşıyan banda sıkıştı.

Kıyafetiyle birlikte sürüklenen Semiz, yaşamını yitirdi.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İşçiler tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Semiz’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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