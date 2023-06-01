Tavuk entegre fabrikasında banda sıkışan işçi hayatını kaybetti

Saat 13.00 sıralarında Vakıfgeçitveren köyü mevkiinde bulunan bir beyaz et entegre fabrikasında meydana gelen oalyda fabrikada çalışan işçilerden Recep Semiz'in kıyafeti, canlı kabul bölümünde tavukları taşıyan banda sıkıştı.

Kıyafetiyle birlikte sürüklenen Semiz, yaşamını yitirdi.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İşçiler tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Semiz’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.