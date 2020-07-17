TEM Ankara İstikameti Karaağaç mevkisinde 14 Temmuz'da temizlik yapan işçiler, gelen kötü kokular üzerine buldukları büyük bir poşeti açtığında bir erkek cesedine ait parçalarla karşılaştı. Polis ekipleri cesedin başını da hemen yakında buldu.

Önce cesedin kimliği tespit edildi

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis öldürülen kişinin 11 Temmuz'da eşi Birsen Akbaba tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Süleyman Akbaba olduğunu tespit etti.

Süleyman Akbaba'nın parçalanmış cesedinin akrabaları tarafından teşhis edilmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.

Bu gelişme üzerine polis Süleyman Akbaba'nın kimin öldürmüş olabileceğini araştırmaya başladı. Şüphelinin bir süredir komşusu olan bir kadınla ilişki yaşadığı tespit edildi. Bunun üzerine bu kadın ve kocası polis tarafından takibe alındı.

Süleyman Akbaba'nın 2 yıldır ilişki yaşadığı iddia edilen Nugbar A. 'nın eşi Alpaslan A.'nın cinayetin işlediği tahmin edilen gecenin hemen ardından bir araç kiraladığı tespit edildi. Aracın GPS kayıtlarından otomobilin ceset parçalarının bulunduğu yere geldiği ve bir süre durakladığı ortaya çıktı.

Karı ve koca gözaltına alındılar

Bunun üzerine savcılık talimatıyla dün Nugbar A. ve Alpaslan A. gözaltına alındı. Şüpheli koca önce inkar etti ardından işlediği cinayeti itiraf etti.

Cinayetin ardından ertesi gün bir araç kiraladığını anlatan Alpaslan A., "Ceset parçalarını otomobilin bagajına yerleştirerek tenha gördüğüm bir yerde indirerek araçtan attım. Daha sonra oradan ayrıldım" dedi.

Cinayetin ardından denize eğlenmeye gitmiş

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri şüphelinin ertesi gün aynı otomobile iki arkadaşını da alarak denize eğlenmeye gittiğini tespit etti.

Şüphelinin birlikte denize gittiği arkadaşları Ö.F. A, ile İ.B. de savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Ancak şüpheliler cinayetle ilgili bir şey bilmediklerini söyledikleri öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan Alpaslan A., eşi Nugbar A. ile Ö.F.A. ile İ.B. adliyeye sevk edildi.