Haber Giriş: Kaynak: AA
Hakkari'de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 2 odalı mağarada, roketatar sevk fişeği, uçaksavar ve roketatar mühimmatı bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, bugün Çukurca ilçesine bağlı Alkan Köyü Derin Tepe kırsalına düzenlenen operasyonda 2 odalı mağara tespit edildi.
Mağarada yapılan aramada jeneratör, 15 elektrikli fünye, 17 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 4 RPG-7 roketatar mühimmatı, 57 mm geri tepmesiz top mühimmatı, 51 uçaksavar mühimmatı, 2 akü, 157 metre elektrik kablosu, 2 hilti ucu, 20 litre benzin ele geçirildi.
Etiketler: Hakkari Terör örgütü PKK mühimmat ÇukurcaSon Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 15:03
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