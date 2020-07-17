Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı değerlendirilen top mermisi imha edildi
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı değerlendirilen bir top mermisi imha edildi. Jandarma Genel Komutanlığı, imha görüntülerini paylaştı.
İhbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alçıtepe köyünde Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tahmin edilen top mermisini inceledi.
Jandarma Komutanlığı patlayıcı madde imha uzmanları, merminin imhasına karar verdi.
Gerekli güvenlik tedbirlerini alan ekipler, mermiyi Kilye Koyu bölgesinde imha etti.
Jandarma Genel Komutanlığı, top mermisinin imha görüntülerini Twitter adresinden paylaştı.
Çanakkale Eceabat’ta, Çanakkale Savaşından kaldığı değerlendirilen bir top mermisi bulunduğu ihbarının alınması üzerine, ilgili kanun gereği olaya müdahale edilerek bahse konu mermi, Patlayıcı Madde İmha Uzmanlarımızca gerekli emniyet tedbirleri alınarak imha edilmiştir. pic.twitter.com/ZUcwdv2ZxM— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) July 17, 2020
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