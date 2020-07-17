Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessesesi maden ocağının eksi 500 kodunda henüz belirlenemeyen nedenle tavandan taş düştü. Maden işçisi Yunus Oku yaralandı.

Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan ve sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Oku, tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Genel Maden İşçileri Sendikası Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez de kömür üretimi sırasında 1'inci ocakta tavandan taş düşmesi sonucu bir işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.