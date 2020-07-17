Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların özellikle Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji, ayrıca yağışların saat 17:00'a kadar devam edeceğini açıkladı.