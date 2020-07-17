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Aydın'da maske cezası kesilen genç 1 gün sonra koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Aydın'da, maske takmadığı için kendisini uyaran polisle tartışan ve para cezası kesilen 23 yaşındaki gence, bir gün sonra COVID-19 tanısı konuldu.
Dün, Atatürk Kent Meydanı'nda devriye görevinde bulunan polis ekibi, arkadaşıyla birlikte yürüyen O.A'yı maske takması konusunda uyardı.
Uyarı sonrası kısa süreli tartışma yaşanmasının ardından polis, O.A'ya COVID-19 tedbirlerini ihlalden para cezası uyguladı.
O.A. ise kendisine kaba davrandığını ve cezanın usule uygun olmadığını ileri sürdüğü polisten şikayetçi oldu.
Bir gün sonra evde ateşlenen O.A, Aydın Devlet Hastanesine başvurdu. COVID-19 testi pozitif çıkan O.A, hastanede tedavi altına alındı.
Bu arada O.A. ile temasta bulunan polislerin COVID-19 testinin negatif çıktığı öğrenildi.
Etiketler: aydın koronavirüs maske maske cezası covid 19Son Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 12:59
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